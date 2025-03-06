Суд в Смоленске запретил Telegram-канал иноагента Зыгаря

Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал журналиста и писателя Михаила Зыгаря (включен в реестр иноагентов) запрещенным на территории России, следует из картотеки суда. Иск с требованием запретить канал подал прокурор Заднепровского района Смоленска. Причина запрета — распространение информации, дискредитирующей российскую армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Зыгарь (объявлен иностранным агентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Зыгарь (объявлен иностранным агентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Речь идет о канале «Да. Зыгарь» (Михаил Зыгарь включен в реестр иноагентов) с 21 тыс. подписчиков. Последняя публикация была сделана 12 декабря 2024 года. Решение суд в Смоленске вынес в сентябре 2024 года. Сегодня, 6 марта, на карточку в базе суда внимание обратили СМИ.

В решении суда говорится, что информация в канале «формирует ложное представление о Вооруженных силах РФ» и «содержит сведения против специальной военной операции на Украине». Суд также постановил направить копию решения в Роскомнадзор, чтобы он включил канал писателя в реестр запрещенных сайтов. Сейчас в перечне ведомства канал не числится.

Михаил Зыгарь (включен в реестр иноагентов) в 2000–2009 годах работал в «Ъ», с 2010 по 2015 год был главным редактором телеканала «Дождь» (включен в реестр иноагентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями). Под его авторством вышли книги «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть», «Все свободны». В России журналист заочно приговорен к восьми с половиной годам колонии по делу о фейках об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). С апреля 2024 года он объявлен в международный розыск. С 2022 года писатель живет в Берлине.

Полина Мотызлевская