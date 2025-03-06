На строительство пожарного депо в Березовой Пойме выделили 70,6 млн рублей

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» 6 марта 2025 года объявило электронный аукцион на проектирование и строительство пожарного депо в поселке Березовая Пойма Московского района. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 70,6 млн руб. Пожарное депо на две машины и 10 человек личного состава необходимо построить южнее дома №4 по улице Лучистой.

Итоги закупки подведут 18 марта, сдать объект необходимо к 6 февраля 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за отсутствия пожарного депо в поселке не могут построить новую школу: госэкспертиза отклоняет проект, так как пока не может быть соблюдена нормативная скорость прибытия спасателей.

Галина Шамберина