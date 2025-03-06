В Аксайском районе утвердили новые археологические объекты федерального значения

В Аксайском районе Ростовской области утвердили предметы охраны для объектов археологического наследия федерального значения, сообщает комитете по охране объектов культурного наследия региона.

В список вошли курганы и курганные группы, такие как «Злодейский I», «Татарский I», «Истомино III» и «Истомино V», а также «Островский I» и «Островский IV».

Курганные группы «Булатный III» и «Булатный IV», «Истомино IV», «Островский II», а также «Советская Россия I» и «Советская Россия III» включают два кургана, а «Истомино VI» — пять курганов. Группа «Дьяконов I» состоит из трех курганов, как и «Злодейский II».

Охрана объектов исторического значения будет способствовать сохранению культурного наследия региона.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области утверждены предметы охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения в Тарасовском районе. В список вошли несколько курганных групп.

Снежана Стодольская