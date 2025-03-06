На Ставрополье мошенники под видом полицейских выманили 28 млн рублей

На Ставрополье идет процесс над участником ОПГ, который подозревается в подделке документов. Задержать фигуранта уголовного дела удалось после двух лет розыска, сообщили в пресс-службах краевых прокуратуры и УМВД.

42-летний мужчина и его сообщники занимались вымогательством под видом сотрудников полиции.

«У двух человек они выманили 28,5 млн руб. Одному пообещали помочь освободить отца из мест лишения свободы, а другую убедили, что её супругу будет назначено минимальное наказание»,— следует из сообщения полиции.

Аферисты показывали своим жертвам липовое удостоверение правоохранителя, а также фото, якобы подтверждающие связи в органах.

Семь участников и организатор преступного сообщества уже осуждены.

Николай Аксенов