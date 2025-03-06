Спортсмены Сочи завоевали восемь медалей на первенстве России по ушу

Спортсмены из Сочи завоевали восемь медалей на первенстве России по ушу, финальный этап которого прошел в Москве, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. В состязаниях приняли участие свыше 450 атлетов в возрасте от 7 до 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Воспитанники сочинской спортшколы №22 завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Среди юношей 12–14 лет Владислав Сидоренко стал чемпионом в дисциплине таолу-цяншу, занял второе место в таолу-дуйлянь цисе и третье в таолу-чанцюань. Аким Климов получил серебро в дисциплине таолу-дуйлянь цисе.

В категории девушек 9–11 лет Ева Щербина победила в дисциплине таолу-дао шу и взяла бронзу в таолу-чанцюань. Афина Пайсаниди завоевала серебро в таолу-цзяньшу и таолу-цяншу, а также бронзу в таолу-чанцюань среди девочек 7–8 лет.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсменов и тренеров и сообщил, что на курорте специалисты работают над развитием современной спортивной инфраструктуры курорта, созданием комфортных условий для тренировок.

Сейчас в Сочи ушу занимаются около 120 человек, более 80 из них — дети. Этот вид спорта, зародившийся в Китае, включает два направления: традиционное ушу таолу, напоминающее боевую гимнастику, и боевое ушу саньда с полноконтактными поединками.

Мария Удовик