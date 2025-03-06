Проживающие в Ижевске мужчины закладывают 6 тысяч рублей на подарки к 8 марта

61% мужчин и 59% женщин в Ижевске собираются дарить подарки на 8 марта. По данным опроса сервиса SuperJob, ижевчане чаще всего готовят подарки для супруг (40%), горожанки — для матерей (35%). Еще по 2% жителей столицы Удмуртии намерены порадовать коллег женского пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среднем, женщины планируют потратить 4,3 тыс. руб. на подарки и 2,5 тыс. руб. на цветы, в то время как мужчины закладывают 6 тыс. руб. на подарки и 4,8 тыс. руб. на букеты.

Опрос экономически активного населения Ижевска проводился с 25 февраля по 3 марта. О деталях выборки не сообщается.