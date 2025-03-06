Ярославская стоматология заплатила 1 млн за неудачное протезирование зубов
В Ярославле со стоматологической клиники взыскали 976 тыс. руб. за некачественное протезирование зубов, которое привело к перекосу лица пациента. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Жительница города заключила с медицинской организацией договор на протезирование зубов. Стоимость услуг составила 800 тыс. руб. Однако результатом лечения стали неправильно установленные импланты и коронки, перекос лица, нарушение жевательной функции, боли и дальнейшее разрушение зубов. Пациентка решила через суд взыскать убытки и компенсацию со стоматологии. Суд ее требования удовлетворил.
Чтобы избежать уголовного преследования, медицинская организация после предупреждения судебных приставов выплатила деньги пациентке.