Ярославская стоматология заплатила 1 млн за неудачное протезирование зубов

В Ярославле со стоматологической клиники взыскали 976 тыс. руб. за некачественное протезирование зубов, которое привело к перекосу лица пациента. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Жительница города заключила с медицинской организацией договор на протезирование зубов. Стоимость услуг составила 800 тыс. руб. Однако результатом лечения стали неправильно установленные импланты и коронки, перекос лица, нарушение жевательной функции, боли и дальнейшее разрушение зубов. Пациентка решила через суд взыскать убытки и компенсацию со стоматологии. Суд ее требования удовлетворил.

Чтобы избежать уголовного преследования, медицинская организация после предупреждения судебных приставов выплатила деньги пациентке.

Алла Чижова