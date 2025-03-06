Лесото поставило Дональда Трампа на место

Министр иностранных дел Лесото Леджон Мпотджоун резко отреагировал на комментарии Дональда Трампа об этом небольшом африканском государстве, назвав их «оскорбительными», и в связи с этим сделал несколько замечаний президенту США. Об этом сообщает The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Themba Hadebe / AP Фото: Themba Hadebe / AP

Выступая перед Конгрессом США, Дональд Трамп, в частности, прокомментировал выделение через USAID помощи Лесото — «стране, про которую вообще никто не слыхал». На это министр иностранных дел Мпотджоун заметил: «Лесото — суверенное государство… Позор тому лидеру, который может так говорить… Между прочим, у Америки есть посольство в Лесото, так что грустно, что он такое говорит».

«Лесото никак не сможет остановить Америку, если она решит выйти из соглашений (о помощи.— “Ъ”),— заявил министр.— Если Америка прекращает финансирование… она должна сделать это вежливо и уважительно, потому что может наступить время, когда Америке понадобится Лесото».

Лесото, государство с населением около 2,3 млн человек, получало помощь через USAID в течение почти 20 лет. В 2024 году США направили на различные проекты в стране более $44 млн.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Алена Миклашевская