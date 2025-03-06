Жительница Краснодара осуждена за нападение с вилкой на полицейского

В Краснодаре суд признал местную жительницу Екатерину Матвейкину виновной в нанесении побоев ее соседу — сотруднику МВД, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Она ударила соседа вилкой в голову, а затем нанесла несколько ударов кулаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Дело вело следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Судом установлено, что около четырех часов утра 26 июля 2024 года Екатерина Матвейкина, находясь в квартире одного из многоквартирных домов в Краснодаре, слушала громкую музыку. Сосед, проживающий в квартире этажом выше, попросил ее прекратить нарушать тишину, после чего показал удостоверение сотрудника МВД. В ответ на это Екатерина Матвейкина напала на полицейского и начала избивать, гоняясь за ним по подъезду дома.

Подсудимой Екатерине Матвейкиной назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Женщина извинилась перед потерпевшим, но тот извинения не принял.

Анна Перова, Краснодар