В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного снегопада

Сильный и мокрый снег и дождь ожидаются в Самарской области местами в пятницу, 7 марта. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этот период в регионе ожидается местами гололедица и налипание снега. В Самарской области в пятницу ночью и днем будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 7...12 м/с. Температура воздуха в Самарской области в этот день будет колебаться в диапазоне от -5 до +4°C.

Снегопад продолжит идти в регионе в субботу, 8 марта. А в период с воскресенья по вторник в Самарской области установится переменная облачность преимущественно без осадков.

По информации синоптиков, в первую неделю марта погода в Самарской области формируется под влиянием фронтальных разделов атлантических циклонов. Они переместились через Скандинавский полуостров в юго-восточном направлении и принесли в регион очень теплый влажный воздух Гольфстрима.

Георгий Портнов