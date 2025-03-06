В Татарстане на 100 тыс. жителей приходится 8 тыс. случаев глазных заболеваний
В Татарстане на 100 тыс. жителей приходится 8 тыс. случаев заболеваний глаз, что соответствует общероссийским показателям. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила главный внештатный офтальмолог Управления здравоохранения Казани Елена Жиденко.
В Татарстане на 100 тыс. жителей приходится 8 тыс. случаев глазных заболеваний
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам госпожи Жиденко, тройка самых распространенных заболеваний глаз выглядит следующим образом:
- нарушения рефракции и аккомодации (близорукость, дальнозоркость);
- катаракта (помутнение хрусталика);
- глаукома (повышение внутриглазного давления).
Также Жиденко отметила, что распространенность болезней глаз по России составляет 8,4 тыс. случаев на 100 тыс. человек.