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Коммерсантъ FM
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Novo Nordisk на четверть снизила цену на свой препарат против ожирения

Датская фармкомпания Novo Nordisk уменьшила цену на свой препарат для снижения веса Wegovy на 23% — теперь его месячный курс в США будет стоить $499 против $650 ранее. Новая цена на Wegovy будет действовать для людей, которые покупают препарат самостоятельно, то есть для тех, у кого нет страховки или есть коммерческая страховка, не покрывающая оплату лекарства. Для людей с государственными страховками Medicare и Medicaid продолжит действовать цена $1300 в месяц. Акции Novo Nordisk вчера, 5 марта, выросли почти на 4%.

Фото: Victoria Klesty / Illustration / File Photo / Reuters

Фото: Victoria Klesty / Illustration / File Photo / Reuters

Такое снижение цены отражает усиление конкуренции на рынке подобных препаратов: Novo Nordisk объявила об этом после того, как в конце февраля фармкомпания Eli Lilly сообщила о снижении цены на свой препарат Zepbound на 40%, до $399, для самой дешевой месячной программы.

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Яна Рождественская

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