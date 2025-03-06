СКР возбудил дело после похищения жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о вымогательстве и похищении человека, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с конца февраля по начало марта группа молодых людей вымогала имущество у 19-летнего знакомого. Во вторник 4 марта они похитили молодого человека, чтобы склонить его к выполнению требований. «В органы внутренних дел за помощью обратилась девушка потерпевшего, рассказав, что подозрительная компания увела ее спутника жизни в неизвестном направлении»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Потерпевший был освобожден из квартиры в доме по улице 40-летия Комсомола. В квартире, где были задержаны подозреваемые, обнаружен арсенал оружия: корпус от гранатомета РПГ, пневматическая винтовка, охолощенный автомат Калашникова, травматический пистолет и охотничье ружье. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Полина Щуцкая