Самарский областной суд отказался отпускать домой экс-главу самарского Росимущества

Адвокат бывшего руководителя Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева направил в облсуд жалобу на продление ареста экс-чиновнику. Инстанция рассмотрела обращение защитника во вторник, 3 декабря, и отказалась удовлетворять просьбу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары 2 октября текущего года продлил срок ареста Айвара Кинжабаева до 7 декабря. Адвокат бывшего чиновника обжаловал это решение и попросил отправить экс-главу управления Росимущества под домашний арест, но безуспешно.

Айвар Кинжабаев стал фигурантом уголовного дела в августе 2024 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и задержали.

Следствие считает, что бывший глава регионального управления Росимущества продал свыше 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки приобрела коммерческая структура, подконтрольная заграничным владельцам.

Земли, о которых идет речь, предназначены для сельского хозяйства и не могут передаваться иностранцам. А часть территории является особо охраняемой природной зоной и не подлежит продаже.

Георгий Портнов