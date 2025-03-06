Инвестпортфель Анапы достиг 320 млрд рублей

Инвестиционный портфель Анапы превысил 320 млрд руб, составив почти половину от общекраевого объема инвестиций в 700 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Финансовые итоги 2024 года обсудили на первом муниципальном форуме «Инвестируй с Анапой» в рамках выставки «Анапа — самое яркое солнце России». На инвестиционном совете выступили врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько и глава города-курорта Василий Швец.

Господин Зарицкий отметил, что Анапа является безусловным лидером по инвестиционному портфелю в крае. Кроме того, город лидирует по количеству отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено» — их насчитывается 68.

«Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, но Анапа борется со всеми вызовами и по всем фронтам, не перестает развиваться — открываются новые отели, отвечающие всем критериям и требованиям»,— заявил врио министр курортов.

Дмитрий Хмелько подчеркнул, что Кубань занимает третье место в России по эффективности реализации промышленной политики. В регионе функционирует сбалансированная система мер поддержки предприятий, снабжающих в том числе курортный комплекс.

В 2021 году для оперативного содействия инвесторам на курорте создали инвестиционный штаб, работающий по принципу «одного окна». За время существования организации проведено более 50 заседаний и рассмотрено свыше 120 проектов. Сформирован ТОП-100 инвестпроектов, включающий как крупные, так и небольшие, но уникальные и важные для населения инициативы.

На сопровождении сейчас находятся 60 крупных проектов, которые создадут 25 тыс. рабочих мест. В их числе — современные отели, крупнейший на Юге России аквапарк, детский развлекательный центр и другие объекты.

Нурий Бзасежев