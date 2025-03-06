Казанца подозревают в призывах к финансированию терроризма

47-летнего жителя Казани подозревают в публичных призывах к финансированию терроризма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2023 году мужчина разместил в мессенджере текстовое сообщение и изображения, призывающие к финансовой поддержки раненых членов запрещенной организации.

Нарушение выявили в ходе совместной оперативной работы сотрудников региональных управлений ФСБ, МВД и Следственного комитета. Во время обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты предметы с террористической символики и электронные устройства.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Артём Дергунов