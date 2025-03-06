Водитель фуры осужден на 4,5 года по делу о гибели четырех человек в ДТП на Урале

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии поселения водителя грузового автомобиля Сергея Ряшина, обвиняемого в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, смертельная авария произошла ночью 24 июля 2024 года в Екатеринбурге. Сергей Ряшин на регулируемом перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев — Черноусовский выехал на встречную полосу для поворота на зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате 19-летний водитель легковой машины и трое пассажиров в возрасте 18 и19 лет получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Серей Ряшин пояснял, что не заметил встречную машину, потому что она ехала слишком быстро и появилась на пути внезапно. Он пытался не допустить аварии, но избежать этого не получилось. Вину в судебном заседании он признал.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Мария Шараева