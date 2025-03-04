На Дону зарплата водителей такси увеличилась на 12%

В Ростовской области за январь текущего года средняя зарплата водителя такси составила 108 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщает РБК Ростов со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что размер доходов водителя такси зависит от количества выполненных заказов и графика. В большинстве случаев водителям предлагают ежедневные выплаты, гибкий график и возможность частичной занятости.

Кроме того, для работы в такси требуются права категории В и опыт вождения не менее трех лет, однако трудовой стаж по профессии не обязателен. Директор категории «Такси, транспорт, логистика» сервиса Артем Егоренков отметил, что в начале 2025 года число вакансий для водителей такси выросло на 4% по сравнению с январем 2024 года.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону количество вакансий для швей и портных уменьшилось на 19%.

Снежана Стодольская