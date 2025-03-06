Новосибирское «Экосервис-агро» нарастило выручку до 213 млн рублей в 2024 году

По итогам 2024 года новосибирское ООО «Экосервис-агро» получило выручку в 213 млн руб., что на 15% выше, чем в 2023-м (185 млн руб.). Чистая прибыль предприятия выросла существеннее — на 42%: с 31 до 44 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Экосервис-агро» занимается производством овощей в закрытом грунте в Новосибирской и Кемеровской областях. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются ООО «Агрокомплекс “Емельяновский”» (99%) и четыре физических лица.

В мае прошлого года компания приступила к строительству складского комплекса в Мошковском районе Новосибирской области. Инвестиции в него составят около 15 млн руб.

Лолита Белова