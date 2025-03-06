В Казани в праздничные дни увеличат составы электричек

В дни празднования 8 Марта в Казани увеличат составность пригородных поездов. Об этом сообщает Минтранс Татарстана со ссылкой на данные ОАО «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана

Будут увеличены составы на следующих рейсах:

с 6 по 9 марта утренний поезд Казань — Ижевск и вечерний поезд Ижевск — Казань до 8 вагонов;

с 7 по 10 марта вечерний поезд Казань — Ижевск до 8 вагонов;

с 8 по 11 марта утренний поезд Ижевск — Казань до 8 вагонов;

с 7 по 9 марта утренний поезд Казань — Нижний Новгород и вечерний поезд Нижний Новгород — Казань до 6 вагонов;

с 7 марта вечерний поезд Ижевск — Нижнекамск до 4 вагонов;

с 8 марта утренний поезд Нижнекамск — Ижевск до 4 вагонов;

с 9 марта утренний поезд Ижевск — Нижнекамск и дневной поезд Нижнекамск — Ижевск до 4 вагонов.

Дарья Сайфиева