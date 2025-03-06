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В Казани в праздничные дни увеличат составы электричек

В дни празднования 8 Марта в Казани увеличат составность пригородных поездов. Об этом сообщает Минтранс Татарстана со ссылкой на данные ОАО «Содружество».

Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана

Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана

Будут увеличены составы на следующих рейсах:

  • с 6 по 9 марта утренний поезд Казань — Ижевск и вечерний поезд Ижевск — Казань до 8 вагонов;
  • с 7 по 10 марта вечерний поезд Казань — Ижевск до 8 вагонов;
  • с 8 по 11 марта утренний поезд Ижевск — Казань до 8 вагонов;
  • с 7 по 9 марта утренний поезд Казань — Нижний Новгород и вечерний поезд Нижний Новгород — Казань до 6 вагонов;
  • с 7 марта вечерний поезд Ижевск — Нижнекамск до 4 вагонов;
  • с 8 марта утренний поезд Нижнекамск — Ижевск до 4 вагонов;
  • с 9 марта утренний поезд Ижевск — Нижнекамск и дневной поезд Нижнекамск — Ижевск до 4 вагонов.

Дарья Сайфиева

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