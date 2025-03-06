В Госдуме требуют проверить куклы Monster High в гробах на вред детской психике

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность продажи в магазинах детских игрушек кукол Monster High в гробах. В обращении (есть у «РИА Новости») депутат опасается, что такие игрушки могут нанести вред психическому здоровью или вызвать у детей чувство страха и агрессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mattel.com Фото: mattel.com

Господин Говырин отмечает, что на магазинных полках в комплекте с куклами Monster High можно приобрести игрушечный гроб. При этом на коробках с игрушками стоит знак «4+», означающий, что куклы предназначены для детей старше четырех лет. Депутат просит Роспотребнадзор провести «экспертизу по оценке безопасности игрушек» в части нанесения вреда психологическому здоровью, следует из обращения.

В декабре 2022 года Роскачество определяло, как на психику детей влияют игрушки «Хагги Вагги». По итогам бесед с воспитателями, родителями и детьми ведомство установило, что взрослые игрушку оценивают отрицательно, но сами дети не боятся ее и не ведут себя агрессивно, играя с ней. В январе 2024 года Роскачество разработало критерии для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определило позиции, по которым будет определяться возможный вред от товаров. К «вредным» игрушкам отнесли в том числе те, которые демонстрируют половые отношения и сделаны с использованием бранной лексики. 4 марта министр просвещения Сергей Кравцов предложил составить перечень игрушек для детских садов и ввести их экспертизу на законодательном уровне, так как в магазинах все еще есть игрушки, которые формируют ценности, противоречащие «традиционным».

Полина Мотызлевская