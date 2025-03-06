Арина Логинова возглавила новый департамент в нижегородской мэрии
Директором департамента обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов в мэрии Нижнего Новгорода назначена Арина Логинова. Информация об этом появилась на сайте мэрии 6 марта 2025 года.
Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», в январе управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города разделили на два подразделения: департамент обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов и департамент организационного сопровождения нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами. Последний возглавила бывший начальник указанного управления Мария Максакова.
Арина Логинова ранее была заместителем госпожи Максаковой в управлении оргобеспечения.