Два управления нижегородской мэрии преобразуют в три департамента

В администрации Нижнего Новгорода два управления преобразуют в три департамента. Соответствующие изменения в структуре мэрии депутаты гордумы без обсуждений одобрили на заседании 29 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Управление информационной политики станет департаментом информационной политики. Управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города разделят на два подразделения — департамент обеспечения деятельности главы города и администрации города и оптимизации процессов и департамент организационного сопровождения нормотворческой деятельности и взаимодействия с представительными органами.

В мэрии пояснили, что изменение структуры вызвано необходимостью адаптации под новые задачи, стоящие перед муниципалитетом. При переименовании управления в департамент размер денежного содержания его руководителя не изменится.

Изменение структуры также не повлечет выход за пределы утвержденных расходов бюджета на 2025 год и не приведет к увеличению штата.

Управление информполитики сейчас возглавляет Мария Зудина, управление оргобеспечения — Мария Максакова.

Ирина Швецова