Мясо на Кубани за год подорожало на 14%

Цены на мясо в Краснодарском крае в 2024 году выросли на 14%. Средняя стоимость килограмма увеличилась с 450 до 522 руб. Об этом сообщает «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в сегменте баранины. По данным Краснодарстата, килограмм этого вида мяса подорожал с 699 до 865 руб., прибавив 23,8% за год. Эксперт АКРА Антон Тренин отмечает, что влияние роста цен на баранину на потребительский рынок невелико: в среднем на человека приходится 1,2 кг этого мяса в год. Производство овец и коз в 2024 году снизилось на 1%, а поголовье сократилось на 5%. При этом интерес к баранине со стороны ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга растет, что также оказывает давление на цены.

Вторым по росту цен стало бескостное мясо говядины, подорожавшее на 12,5% — с 692 до 768 руб. за килограмм. Господин Тренин связывает это не только с инфляцией, но и со стабильным спросом, включая премиальный сегмент мраморной говядины. Внутреннее производство не покрывает потребности рынка, и импорт занимает 16% объема. Поставки из Бразилии продолжают дорожать, что сказывается на конечной стоимости продукта.

Курица и свинина, на которые приходится свыше 80% потребления, продемонстрировали умеренный рост цен. В 2024 году потребление мяса в России увеличилось на 2 кг и достигло 83 кг на человека, а экспорт мяса и субпродуктов вырос на 27%, превысив 700 тыс. тонн. По словам господина Тренина, в 2025 году цены будут зависеть от баланса между производством, внутренним спросом и экспортом. При этом снижение маловероятно из-за роста себестоимости.

Вячеслав Рыжков