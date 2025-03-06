В Кузбассе осудили инспектора МЧС по делу о пожаре в приюте с 23 погибшими

Заводский райсуд Кузбасса вынес приговор в отношении госинспектора МЧС Кемеровской области Романа Плета по делу о пожаре в приюте Кемерова, где погибли 23 человека и еще пятеро пострадали. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Подсудимому назначили четыре года в колонии-поселении с запретом занимать должности на госслужбе в течение такого же срока.

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Сторона обвинения запрашивала подсудимому шесть лет лишения свободы. Свою вину Роман Плет не признал, пишет ТАСС. Его также обязали выплатить по 100 тыс. руб. потерпевшим и около 2,5 млн руб. владелице уничтоженной постройки.

Пожар произошел ночью 24 декабря 2022 года. По версии следствия, Роман Плет, выявив в феврале 2022-го нарушения требований пожарной безопасности в приюте, не привлек к ответственности его руководство и не запретил деятельность учреждения. Генпрокуратура РФ установила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2023-го суд вынес приговор предпринимателю Андрею Смирнову, который содержал незаконный приют. Ему назначили пять лет колонии общего режима.

Александра Стрелкова