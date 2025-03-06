Экс-министр управления финансами Самарской области останется под стражей до 19 мая

Самарский областной суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова на 3 месяца, всего до 7 месяцев 3 суток — до 19 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Андрей Прямилов обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем с использованием служебного положения), п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Защитник обвиняемого просил отменить постановление суда о продлении срока ареста и отказать в удовлетворении ходатайства, «либо избрать в отношении обвиняемого более мягкую меру пресечения». Самарский областной суд, «приняв во внимание тяжесть инкриминируемых Андрею Прямилову преступлений и сведения о его личности, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы».

Ранее сообщалось, что следствие обвиняет экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства Николая Плаксина и Михаила Асеева, экс-министра финансов Андрея Прямилова в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий при строительстве станции «Театральная».

Руфия Кутляева