Минобороны сообщило о взятии Андреевки в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила днем 6 марта пресс-служба Минобороны России.

Как сообщает оборонное ведомство, бойцы «Центральной» группировки также нанесли удары по украинским формированиям в населенных пунктах Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР. Потери ВСУ составили более 590 военнослужащих, а также три бронемашины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

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