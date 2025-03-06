«Лыжню России» в Ярославской области перенесли на следующую зиму

Проведение массовой гонки «Лыжня России» в лыжно-биатлонном центре «Демино» перенесено с 9 марта на 20 декабря. Об этом сообщили в министерстве спорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

Напомним, что ранее гонку перенесли с 8 февраля на март в связи с погодными условиями: отсутствие снега сделало невозможной подготовку трассы. Сейчас в минспорта также пояснили, что перенос связан с теплой погодой. Тем не менее мероприятие, которое пройдет в декабре, по-прежнему будет посвящено 80-летию Победы.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде вовсе отменили «Лыжню России». При этом в Казани гонку провели еще 8 февраля, в ней приняли участие 20 тыс. человек.

Алла Чижова