Уральская группа «Курара» отправится в международный тур

В небольшой тур по городам Европы и Азии планирует отправиться уральская рок-группа «Курара», он состоится в апреле, объявили музыканты в своем паблике «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лидер группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым городом тура станет Ереван в Армении — концерт там состоится 18 апреля. Следом группа посетит Белград (Сербия) с выступлением 20 апреля. Завершающий концерт тура музыканты дадут 24 апреля в Тбилиси (Грузия). «Самолеты летают, поезда ездят, визы не нужны. Если вы уже на месте, приходите пешком, приезжайте на автомобиле, велосипеде, самокате. Ждем каждого!»,— сказано в сообщении.

По данным Baza, в прошлом году в регионы РФ отправили список из 32 артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям, среди них оказалась рок-группа «Курара» с лидером коллектива Олегом Ягодиным — ее выступления отменяли несколько раз. В 2022 году Олега Ягодина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, поводом для составления протокола стали его антивоенные высказывания на фестивале Ural Music Night.

Ирина Пичурина