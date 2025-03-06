Каждая четвертая нижегородка хочет получить в подарок на 8 марта путешествие

Почти четверть нижегородок (23%) считают путешествие самым желанным подарком на 8 марта. Еще 13% мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 9% нижегородок с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, часы, украшения или подарочный сертификат. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного в Нижнем Новгороде 25 февраля — 4 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование показало, что по 7% нижегородок хотят получить в подарок смартфон, бытовую технику или электронику для дома.

Взять подарок деньгами готовы 15% опрошенных.

В ходе опороса также выяснилось, что шесть 6 из 10 женщин получают в на праздник цветы, 18% — конфеты, 14% — парфюмерию, косметику и средства по уходу за собой. Каждой четырнадцатой дарят деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности.

Андрей Репин