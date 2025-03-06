Аренда однокомнатных квартир в Ижевске подешевела на 2,6% за февраль

Аренда однокомнатной квартиры в Ижевске подешевела на 2,6% за февраль. По данным федерального сервиса «Мир квартир», средняя цена съема «однушки» составляет 22,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели на 1% и 0,6% соответственно. Цена аренды «двушки» выходила в 28 тыс. руб., «трешки» — в 35,1 тыс. руб.

«Высокий сезон на рынке аренды еще не начался — пока продолжается коррекция цен, начавшаяся в январе. За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли, и теперь мы наблюдаем откат. К тому же предложение понемногу увеличивается, ведь те, кто не могут продать квартиры по желаемой цене (а сейчас в отсутствие доступной ипотеки это сложно), сдают их внаем», — прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко.

Он добавил, что дефицита на рынке не наблюдается. В марте и апреле снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится, однако, по его прогнозам, ставки не опустятся до уровня первого полугодия прошлого года.

Напомним, цена аренды дома в Удмуртии выросла на 7,8% за год. Средняя цена аренды дома в регионе составила 62,2 тыс. руб. в месяц.