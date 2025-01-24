Суд отказался взимать 9 млн рублей с «Нижнекамскнефтехима» за поставку бытовок

Арбитражный суд Татарстана отказал удмуртской компании «Глобал Индастри» в удовлетворении иска о взыскании с «Нижнекамскнефтехима» почти 9 млн руб. Встречные требования организации решили удовлетворить частично. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда республики.

«Глобал Индастри» из Удмуртии обратилось с иском о взыскании с «Нижнекамскнефтехима» 4 млн руб. задолженности, более 3,6 млн руб. излишне удержанной неустойки и почти 1,3 млн руб. договорной неустойки. Компании заключили договор на поставку пяти вагонов-бытовок общей стоимостью 40,5 млн руб. до 11 декабря 2023 года. Поставщиком был «Глобал Индастри». «Нижнекамскнефтехим» сослался на нехватку оборудования и комплектующих в вагонах-бытовках и решил безвозмездно устранить недостатки. В полном объеме товар поставили 28 декабря 2024 года.

Истец заявил, что компания в Нижнекамске удержала денежные средства, просрочив поставку вагонов-бытовок более чем на 10 дней. Суд считает, что «Нижнекамскнефтехим» обоснованно воспользовался пунктом дополнительного соглашения к договору о поставке, поэтому задолженности перед «Глобал Индастри» нет. По дополнительному соглашению истец имеет право отказаться от приемки товара или принять товар, поставленный после истечения срока.

«Нижнекамскнефтехим» подал встречный иск, чтобы обязать удмуртскую компанию укомплектовать отсутствующее оборудование и взыскать судебную неустойку в размере по 32,4 тыс. руб. за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта. Компания также хотела взыскать неустойки за поставку неукомплектованного товара на 1,35 млн руб., за непредоставление скорректированных первичных документов размере на 6,48 млн руб. и за нарушение сроков поставки товара почти 8,7 млн руб.

Суд решил частично удовлетворить требования «Нижнекамскнефтехима»: с «Глобал Индастри» взыскали 339 тыс. руб. договорной неустойки, 21,7 тыс. руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении других требований иска отказано.

Диана Соловьёва