Прокуратура обязала больницу в Обливской заплатить подрядчикам миллион рублей
Прокуратура Обливского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщает прокуратура Ростовской области, в ходе проверки было установлено, что местным учреждением здравоохранения нарушены сроки оплаты подрядчикам товаров и услуг по 12 муниципальным контрактам на общую сумму около 1 млн руб.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед подрядчиками была полностью погашена.