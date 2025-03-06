Прокуратура обязала больницу в Обливской заплатить подрядчикам миллион рублей

Прокуратура Обливского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает прокуратура Ростовской области, в ходе проверки было установлено, что местным учреждением здравоохранения нарушены сроки оплаты подрядчикам товаров и услуг по 12 муниципальным контрактам на общую сумму около 1 млн руб.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед подрядчиками была полностью погашена.

Сергей Иванов