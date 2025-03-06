Жителя Кузбасса осудили на 6 лет за создание экстремистской организации

В Кузбассе суд вынес приговор местному жителю за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Ему назначили шесть лет колонии общего режима с лишением права заниматься образовательной деятельностью в течение пяти лет, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года фигурант дела по видеосвязи проводил собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность запрещенной организации. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о секте «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Религиозную организацию Верховный суд РФ признал экстремистской в 2017 году. Тогда же были ликвидированы 395 ее отделений на территории России.

Александра Стрелкова