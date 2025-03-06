Мэрия Москвы подтвердила отказ от строительства дороги в Строгино

Власти Москвы решили закрыть проект строительства платной магистрали от улицы Свободы до улицы Живописной, подтвердили «Ъ» в пресс-службе Москомархитектуры. Причины такого решения в ведомстве не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предполагалось, что дорога свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. В ноябре 2024 года на проект заявлялись три компании, но конкурс был отменен распоряжением департамента инвестиционной политики и промышленности Москвы без указания причин.

В конце февраля этого года в соцсетях появилось письмо Москомархитектуры, в котором комитет в ответ на обращение одного из жителей сообщил о решении отказаться от проекта. Со стороны правительства Москвы пояснений не поступало.

Трасса до улицы Живописной — одна из трех дорог, строительство которых мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в июле 2024 года. 4 марта стали известны победители конкурса на строительство двух других магистралей — трассы от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда и дороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Первую построит ООО «Дороги Москвы — Магистральная» (соучредитель — ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка), вторую — ООО «Столичная Магистраль Юг» (дочерняя структура «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»).

О платных трассах Москвы — в материале «Ъ» «Москва прирастает платными трассами».

Полина Мотызлевская, Александр Воронов