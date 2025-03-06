В Ростовской области подорожают кондитерские изделия и кофе

В Ростовской области с 1 января следующего года подорожают кондитерские изделия и кофе, сообщает «Коммерсант». Цены на кондитерские изделия вырастут в среднем на 15%, а стоимость кофе увеличится на 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной причиной повышения цен является рост затрат на сырье. В 2024 году некоторые ингредиенты подорожали вдвое-трое, что повлияло на себестоимость продукции. Например, яблочное пюре для фабрики «Нева» стало дороже на 96%, арахис — на 50%, изюм — на 35%. Цена какао-порошка выросла втрое, а стоимость заменителей какао-масла увеличилась на 32%.

Производители также отмечают рост транспортных тарифов и зарплат персонала. Фабрика «Сладкая слобода» сообщила о повышении цен на муку на 15%, растительные жиры — от 40% до 70%, а меланж подорожал в полтора раза.

Чтобы смягчить удар по покупателям, производители планируют использовать тактику «шринкфляции» — уменьшение веса товара при сохранении прежней цены. Упаковки кондитерских изделий будут заменяться на меньшие объемы: 200 г на 180 и 150 г, 100 г на 90 г, а 90 г упаковки — на 75 г.