Спикер Думы Ставрополья поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань поддержал позицию депутатов Госдумы РФ по законопроекту, предусматривающему усыпление бездомных животных, которым не удастся найти хозяев. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

«В нашем крае уже принят и действует закон об обращении с безнадзорными животными. Но сейчас принимаются дополнительные решения, чтобы навести порядок на улицах городов и сел и защитить людей. Для этого будем изменять и ужесточать наш краевой закон. Все бездомные собаки должны быть изъяты и направлены в пункты временного содержания. При этом должны быть четко определены сроки, сколько дней животное может находиться в пункте. Если по истечении этого времени никто не захочет забрать животное к себе, то должно быть принято решение в отношении этого животного, вплоть до его усыпления, если оно агрессивно и опасно для людей, – приводит пресс-служба парламента Ставрополья слова его спикера Николая Великданя, сказанные в ходе пленарного заседания в четверг.

Также председатель краевой Думы высказался о необходимости ужесточения ответственности собственников домашних животных и о строгом соблюдении правил выгула домашних собак. Он напомнил, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уже поручил разработать законопроект, который бы установил обязательное лицензирование деятельности по разведению большого количества домашних питомцев, в частности, потенциально опасных крупных собак.

В начале недели Совет Государственной Думы принял решение предложить субъектам РФ высказаться о законопроекте, направленном на защиту людей от нападения бездомных животных. Депутаты Госдумы ссылаются на практику, которая показывает, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, предполагающая возвращение животных в среду их обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. Законопроект предлагает такое решение: если животное находится в приюте дольше установленного срока, его можно умерщвлять гуманным способом. Законодательным собраниям субъектов РФ предлагается дать право самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений. Отзывы регионов на законопроект федеральные законодатели ожидают в течение 15 дней.

Михаил Волкодав