Выступая в Конгрессе, Дональд Трамп особо упомянул несколько стран, которым следует опасаться введения импортных пошлин. Масс-медиа этих стран отвечают на угрозы. Одни обвиняют свое правительство в бездействии, другие ловят президента США на неточностях, а кто-то убеждает своих читателей в том, что торговая война в первую очередь ударит по самим американцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трюдо выбирает слабость перед лицом трамповских пошлин

Если мы что-то достоверно знаем про президента США Дональда Трампа, так это то, что он ценит силу… Тем не менее… премьер-министр Джастин Трюдо почему-то повел себя как ребенок, жалующийся учителю на школьного забияку и драчуна… Речь не о том, что канадцы должны поддерживать введение высоких пошлин в отношении нашего ближайшего соседа… Но в то же время нельзя дать отпор хулигану, ведя себя как слюнтяй. А Трюдо ведет себя именно так.

Режим пошлин Трампа вызывает смятение. Что следует делать Индии?

Сейчас то время, когда Индия утверждает себя как надежного партнера в глобальной торговле. Не только ее экспортеры должны иметь возможность осваивать новые рынки, но и страна должна открывать себя для большей конкуренции со стороны импортных товаров, включая сельхозпродукцию… Индия не должна бояться вести переговоры о торговле и пошлинах с администрацией Трампа.

Пять ключевых вопросов о пошлинах

Должна ли Мексика принять ответные меры против США? Конечно да… Трамп не уважает тех, кто склоняется под его угрозами. Те, кто изучил его переговорную стратегию, пришли к выводу: он уважает тех, кто дает ему отпор, при условии, конечно, что им есть чем давать ему отпор, и не только доводами, но и силой. Пытаться убедить США одними аргументами бессмысленно. Но если использовать аргументы в сочетании с мерами, которые усложнят им жизнь, то это уже совсем другое дело.

The Korea Times (Сеул, Южная Корея)

Неверное утверждение Трампа

Президент США Дональд Трамп недавно разжег споры своими заявлениями про корейскую торговую политику и военный альянс с Соединенными Штатами… Утверждение Трампа, что Корея вводит тарифы, которые в четыре раза выше американских, неверно. Эта дезинформация подрывает доверие к нарративу Трампа о торговле, так как он не признает реальные данные. У Кореи, находящейся на восьмом месте среди торговых партнеров США, сложные отношения с американской торговой политикой. Тем не менее было бы неверно назвать Корею виновником высоких тарифов, тогда как цифры не подтверждают эти заявления.

Пошлины причиняют США боль, а не «небольшие неудобства»

Многие из его заявлений, связанных с пошлинами, не выдерживают простейшей проверки фактов… Даже у многих республиканцев есть сильные сомнения в отношении пошлин, а законодатели от штатов, которые могут сильно пострадать, провели вторник в телефонных разговорах с помощниками Трампа, высказывая свое беспокойство. Они надеялись услышать от Трампа более пространное объяснение его плана по пошлинам и объяснение того, какие преимущества получат простые американцы… Администрация осознает вред, который пошлины наносят США… Поиск быстрого решения долгосрочных институциональных и структурных проблем, перенос неопределенных и непредсказуемых последствий на будущее — это отличительные признаки политического искусства Трампа. Те стороны, которые, по его утверждениям, он защищает, станут жертвами тарифных войн США против всего мира.

Подготовили: Алена Миклашевская, Яна Рождественская