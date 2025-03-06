В Нижнем Тагиле установят вторую зарядную станцию для электромобилей

В Нижнем Тагиле планируют установить вторую зарядную станцию для электрокаров марки Elli, выпускаемую НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), сообщили «Ъ-Урал» на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УВЗ Фото: Пресс-служба УВЗ

Станция уже отгружена и ожидает монтажа и ввода в эксплуатацию. Ориентировочно она начнет работать в апреле. Первая станция мощностью 150 кВт была установлена в конце 2024 года, она находится на заправке на Салдинском шоссе.

Напомним, в Екатеринбурге за 2024 год было установлено 11 станций зарядки электромобилей по программе господдержки, на них был потрачено 21 млн руб. В ходе прямой линии в конце 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что упор был сделан на развитие сети зарядок в регионе, «чтобы владельцы электромобилей не были привязаны к одному лишь Екатеринбургу».

Подробнее о состоянии инфраструктуры для электромобилей в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Электромобили теряют заряд».

Анна Капустина