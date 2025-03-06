Кассация отменила взыскание 379 млн рублей дивидендов акционеру ЗАО «Труд»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании 379 млн руб. дивидендов, а также почти 60 млн руб. за пользование деньгами в пользу совладельца новосибирской девелоперской компании ЗАО «Труд» Петра Степанова, сказано в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и постановил оставить в силе решение арбитражного суда Новосибирской области от 8 августа 2024 года. Адвокат Ирина Гребнева, представляющая ЗАО «Труд», отказалась от комментариев, но отметила, что удовлетворена решением суда кассационной инстанции.

«Приказом от 9 июня 2023 года дивиденды Петра Степанова в размере 379 млн руб. с истекшим сроком исковой давности были списаны», в связи с чем суд отметил: «Истец, очевидно, обладая успешными навыками в предпринимательской деятельности, имел возможность осознавать риск не востребования распределенной прибыли с 2009 года»,— говорится в судебном решении.

Петр Степанов обратился с иском в суд к ЗАО «Труд» в сентябре 2023 года по причине невыплаты ему дивидендов в размере 379 млн руб. Он также потребовал признать недействительной выплату обществом дивидендов его брату Владимиру Степанову (который также имеет 50% акций компании), а также применить последствия недействительности сделки. В удовлетворении иска арбитражный суд Новосибирской области в августе прошлого года отказал.

Однако, позже — 24 октября 2024-го — седьмой арбитражный апелляционный суд пересмотрел дело и вынес решение в пользу истца. ЗАО «Труд» обязали выплатить Петру Степанову 379 млн руб. дивидендов, а также почти 60 млн руб. за пользование денежными средствами.

ЗАО «Труд» владеет рядом деловых и бизнес-центров, земельными участками. По данным «СПАРК-Интерфакс», прибыль компании в 2023 году составила 4,7 млрд руб. Сведения об учредителях общества скрыты в ЕГРЮЛ, ранее совладельцами значились браться Петр и Владимир Степановы.

Лолита Белова