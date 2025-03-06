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Донской ГУФСИН планирует шить форму для кадетов в Шахтах

Осуждённые донского региона будут шить казачью форму для кадет Шахтинского кадетского корпуса. Об этом сообщает сетевое издание «Онлайн - газета КВУ города Шахты» со ссылкой на ГУФСИН России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, уже состоялась рабочая встреча представителей ГУФСИН и руководства ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус». В ходе встречи стороны предварительно договорились о заключении контракта на пошив форменной одежды для воспитанников кадетского корпуса.

Объем заказа и стоимость возможного контракта не указывается.

Сергей Иванов

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