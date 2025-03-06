В Туапсе РЖД оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности

Туапсинская транспортная прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» на 400 тыс. руб. из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туапсинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в эксплуатационном локомотивном депо Туапсе, входящем в структуру Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД».

В ходе инспекции выявлены значительные нарушения. На объекте отсутствовали проектная и техническая документация, модули пожаротушения, пожарные извещатели и датчики, а также резервное электропитание. Кроме того, система оповещения находилась в неисправном состоянии.

По результатам проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Северо-Кавказской дирекции тяги. В отношении ОАО «РЖД» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Компании назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений.

Мария Удовик