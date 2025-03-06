В Башкирии планируют «узаконить» аварийных комиссаров

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность аварийных комиссаров, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, в Башкирии более половины ДТП оформляется по европротоколам в упрощенном порядке. Однако этот механизм нуждается в регулировании.

В проекте предлагается законодательно закрепить статус аварийного комиссара. «Сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно. На практике бывают случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы и страховые компании отказывают автовладельцам в возмещении ущерба»,— пояснил господин Толкачев.

По его мнению, необходимо также создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между ними и ГИБДД в интересах участников дорожного движения. Кроме этого, отмечается в пресс-релизе, потребуется программа подготовки аварийных комиссаров и внесение изменений в образовательную программу автошкол, чтобы автомобилисты лучше понимали порядок оформления ДТП без участия инспекторов ГИБДД.

Майя Иванова