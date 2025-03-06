В Самарской области возбуждены дела о нарушении прав работников пункта выдачи маркетплейса

Прокуратура Красноярского района возбудила дела об административной ответственности за нарушение трудовых прав работников пункта выдачи заказов маркетплейса, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе проверки, индивидуальный предприниматель уклонился от заключения трудовых договоров с тремя работниками пункта выдачи заказов. Кроме того, он не принял меры к проведению специальной оценки условий труда их рабочих мест.

В итоге в отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 «Нарушение трудового законодательства» и по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение нормативных требований охраны труда».

В надзорном ведомстве отметили, что коммерсанту также внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.

Алексей Алексеев