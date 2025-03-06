Самолетами ижевской авиакомпании впервые начнут управлять девушки-пилоты

Штат авиакомпании «Ижавиа» пополнился двумя девушками-пилотами, заявил глава республики Александр Бречалов во время прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия» 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«На работу пришли первые девушки-пилоты в истории нашей авиакомпании. Обе имеют по 120 часов стажерского налета в "Ижавиа"»,— добавил господин Бречалов.

По его словам, в середине апреля, после 150 часов успешного прохождения контрольно-проверочных полетов, сотрудниц переведут во вторые пилоты.

Напомним, Аэропорт Ижевска обслужил 123,9 тыс. пассажиров с начала года, что на 2,7% больше, чем годом ранее. При этом в феврале показатель сократился на 3,2% год к году, до 57 тыс. человек.