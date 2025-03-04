Аэропорт Ижевска обслужил свыше 120 тысяч пассажиров с начала года

Аэропорт Ижевска обслужил 123,9 тыс. пассажиров с начала года, что на 2,7% больше, чем годом ранее, сообщил в Telegram глава авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. При этом в феврале показатель сократился на 3,2% год к году, до 57 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Ижавиа» с начала года перевезла 99,3 тыс. человек, прирост за два месяца — 6%. В феврале показатель почти не изменился и составил 47 тыс. пассажиров.

Напомним, аэрогавань столицы Удмуртии и «Ижавиа» в прошлом году обслужили 900 и 700 тыс. пассажиров соответственно. Аэропорт Ижевска показал годовой прирост 7,6%.