Глава Ставрополья попросил совета у жителей края по поводу салюта на 9 мая

Глава Ставрополья Владимир Владимиров попросил жителей региона проголосовать по поводу того, стоит ли устраивать Салют Победы на 9 мая. Соответствующую форму голосования он разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы. 80 лет прошло с тех пор, когда наш народ разгромил фашизм и обеспечил мир для нашей Родины, для будущих поколений. Это историческая годовщина, мы уже разработали краевой план торжественных мероприятий, приуроченных к ней. Традиционно праздничная программа 9 Мая завершается салютом. Этой традиции много десятилетий. Хочу посоветоваться с вами, надо ли нам в этом году на 9 мая проводить Салют Победы. Прошу вас выразить свое мнение, выбрав один из вариантов ответа. Голосование продлится неделю и завершится 13 марта», — написал он.

По состоянию на момент публикации материала по вопросу, поставленному губернатором, проголосовало более 11,5 тыс. человек. Их мнения разделились практически поровну.

Михаил Волкодав