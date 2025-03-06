Под Энгельсом выясняют обстоятельства пожара с двумя пострадавшими

В поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области на пожаре пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью в одноэтажном частично расселенном доме на семь квартир на Полярной. В борьбе с огнем были задействованы три расчета. Сгорели жилая и нежилая квартиры, а также кровля строения на общей площади 300 кв. м.

В лечебное учреждение доставили двоих мужчин с отравлением продуктами горения. Речь идет о 60-летнем хозяине квартиры, где произошло возгорание, и 29-летнем мужчине. Специалисты выясняют причину пожара, на место прибыл дознаватель МЧС России.

Павел Фролов