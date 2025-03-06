В Самаре почти 300 домов остались без воды
Сегодня, 6 марта, в 10:50 (MSK+1) поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм по адресу: Самара, Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 1.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации регионального управления МЧС, на время проведения восстановительных работ без холодного водоснабжения остались потребители 30 многоквартирных и 255 частных жилых домов и один социально-значимый объект.
В ведомстве предполагают, что ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — сегодня в 21:00 (MSK+1).