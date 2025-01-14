Уральская авиабаза получила новый транспорт для борьбы с лесными пожарами

Пожарным Уральской авиабазы передали 23 малых лесопатрульных комплексов и три внедорожника УАЗ «Патриот» по решению правительства Свердловской области, сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Шмыков (справа) на церемонии передачи ключей от автомобилей сотрудникам Уральской авиабазы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Алексей Шмыков (справа) на церемонии передачи ключей от автомобилей сотрудникам Уральской авиабазы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Транспорт обновленного автопарка поможет эффективнее реагировать на возникновение лесных пожаров. Все малые лесопатрульные комплексы укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения — баками для воды, мотопомпами, рукавами и другим оборудованием. Новые автомобили имеют полный привод и обладают высокой проходимостью на бездорожье.

Напомним, в прошлом году в пожароопасный сезон сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тыс. патрульных рейдов, а площадь лесных пожаров снизилась в 350 раз по сравнению с 2023 годом.

Ирина Пичурина