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Уральская авиабаза получила новый транспорт для борьбы с лесными пожарами

Пожарным Уральской авиабазы передали 23 малых лесопатрульных комплексов и три внедорожника УАЗ «Патриот» по решению правительства Свердловской области, сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков в своем Telegram.

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Алексей Шмыков (справа) на церемонии передачи ключей от автомобилей сотрудникам Уральской авиабазы

Алексей Шмыков (справа) на церемонии передачи ключей от автомобилей сотрудникам Уральской авиабазы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Алексей Шмыков (справа) на церемонии передачи ключей от автомобилей сотрудникам Уральской авиабазы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Транспорт обновленного автопарка поможет эффективнее реагировать на возникновение лесных пожаров. Все малые лесопатрульные комплексы укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения — баками для воды, мотопомпами, рукавами и другим оборудованием. Новые автомобили имеют полный привод и обладают высокой проходимостью на бездорожье.

Напомним, в прошлом году в пожароопасный сезон сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тыс. патрульных рейдов, а площадь лесных пожаров снизилась в 350 раз по сравнению с 2023 годом.

Ирина Пичурина

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